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Gönen'de sera üretimine güç verecek 1,7 milyarlık altyapı ihalesi

Gönen ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi için 1,7 milyar TL'lik altyapı ihalesi yayımlandı; yol, su, elektrik ve telekom çalışmaları planlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gönen'de sera üretimine güç verecek 1,7 milyarlık altyapı ihalesi

Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi için altyapı ihalesi ilan edildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi projesinde önemli bir adım atıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından duyurulan ihale ilanına göre, projenin altyapı yatırımı toplam 1,7 milyar TL tutarında olacak.

hangi altyapılar oluşturulacak:

İhale kapsamında bölgede kapsamlı altyapı çalışmaları yapılması öngörülüyor. Planlanan işler arasında yol yapımı, elektrik şebekesi, içme ve sulama suyu hatları, yağmur suyu ve atık su sistemleri ile telekomünikasyon altyapısı yer alıyor. Bu altyapı unsurları, organize tarım bölgesindeki parsellerin işletmeye hazır hale gelmesi için temel gereklilikleri oluşturacak.

hedefler ve beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla hedef, Gönen'de teknoloji odaklı ve sürdürülebilir seracılığın geliştirilmesi olarak belirleniyor. Altyapının sağlanması, tarımsal üretim kapasitesinin artmasına, modern üretim tekniklerinin yaygınlaşmasına ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesine zemin hazırlayacak.

Ayrıca Sera Organize Tarım Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle Gönen ve çevresinde tarımsal üretim ve istihdam üzerinde olumlu etkiler bekleniyor. Uygun altyapı ve yatırım desteği, yerel üreticilerin rekabet gücünü artırırken, bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunması öngörülüyor.

İhale ilanının yayımlanması, projenin uygulama aşamasına yakınlaştığının işareti olarak değerlendiriliyor. Bundan sonraki süreçte ihale sonuçları ve yapım takvimi, ilgili idarelerce takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

GÖNEN SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE 1,7 MİLYAR TÜRK LİRASI ALTYAPI İHALESİ

GÖNEN SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE 1,7 MİLYAR TÜRK LİRASI ALTYAPI İHALESİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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