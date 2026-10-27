Yenidoğan bakımında standartlar güçlendirildi: BDH personeline temel eğitim

Yenidoğan bakımında standartlar güçlendirildi

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim programında, sağlık personeline "Temel Yenidoğan Bakımı" konularında kapsamlı bilgiler verildi. Program; yenidoğanların sağlıklı gelişimi, temel bakım süreçleri ve risklerin erken saptanması üzerine yapılandırıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde yenidoğanda anne ve bebek kaynaklı riskli durumlar, doğum odasında uygulanan bakım protokolleri ve yenidoğanın ilk muayenesi ele alındı. Katılımcılara yenidoğanın göz, göbek ve ağız bakımı, kanguru bakımı, cilt bakımı ve banyo uygulamaları ile yenidoğan taramalarının önemi ve uygulanışı hakkında detaylı yönlendirmeler yapıldı.

Amaç ve sonuçlar:

Program sırasında ayrıca anne sütünün ve emzirmenin önemi, yenidoğanın güvenli nakli, doğum sonrası taburculuk süreci, evde yenidoğan bakımı ve ailelerin bilgilendirilmesi konularında da bilgilendirme sağlandı. Eğitim, sağlık personelinin bilgi ve uygulama becerilerini artırmayı, bakım hizmetlerinde standart uygulamaların yaygınlaşmasını ve hasta güvenliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Hizmet içi eğitimin sonunda katılımcılara eğitim katılım belgeleri takdim edildi ve elde edilen bilgilerin klinik uygulamalara entegrasyonunun takip edilmesine yönelik ifadeler paylaşıldı. BDH'de gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, yenidoğan bakım kalitesinin sürekliliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

BDH PERSONELİNE TEMEL YENİDOĞAN BAKIMI EĞİTİMİ VERİLDİ