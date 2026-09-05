Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Onuachu'nın 156 günlük suskunluğu Gençlerbirliği sınavında sona erebilir

Paul Onuachu, 156 gündür golle tanışamayınca Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında 8 maçlık suskunluğunu sonlandırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Onuachu'nın 156 günlük suskunluğu Gençlerbirliği sınavında sona erebilir

Onuachu'nın gol arayışı Gençlerbirliği maçında test edilecek

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında ligdeki gol hasretini bitirmeyi hedefliyor. Deneyimli forvet, ligde son olarak 4 Nisan 2026'da Galatasaray maçında gol atmıştı ve o günden beri fileleri havalandıramadı.

suskunluğun detayları:

Onuachu, ligde oynadığı son 8 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu periyotta Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçları da bulunuyor. Söz konusu karşılaşmaların dördünde 90 dakika forma giyen Onuachu, Beşiktaş mücadelesinde ise sadece 14 dakika görev aldı.

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir karşılaşmasında 87 dakika süre aldı; Amed Sportif Faaliyetler maçında ise 90 dakika forma giydi ancak bu mücadelelerde de gol kaydedemedi.

geçmiş başarı ve beklenti:

Onuachu, bordo-mavililerin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı oldu ve takımın gol yükünü büyük ölçüde üstlendi. Şimdi hedef, 156 günlük suskunluğu Gençlerbirliği karşısında sonlandırmak ve yeni sezona ivmeyle devam etmek.

TRABZONSPOR&#039;UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, SÜPER LİG&#039;DEKİ GOL HASRETİNİ GENÇLERBİRLİĞİ...

TRABZONSPOR'UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, SÜPER LİG'DEKİ GOL HASRETİNİ GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı
images

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde
images

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı
images

Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hükümlülerin el emeği başkentte sergileniyor: işyurtları fuarı 6 eylül'e kadar açık

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır