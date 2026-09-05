Onuachu'nın 156 günlük suskunluğu Gençlerbirliği sınavında sona erebilir

Onuachu'nın gol arayışı Gençlerbirliği maçında test edilecek

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında ligdeki gol hasretini bitirmeyi hedefliyor. Deneyimli forvet, ligde son olarak 4 Nisan 2026'da Galatasaray maçında gol atmıştı ve o günden beri fileleri havalandıramadı.

suskunluğun detayları:

Onuachu, ligde oynadığı son 8 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu periyotta Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçları da bulunuyor. Söz konusu karşılaşmaların dördünde 90 dakika forma giyen Onuachu, Beşiktaş mücadelesinde ise sadece 14 dakika görev aldı.

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir karşılaşmasında 87 dakika süre aldı; Amed Sportif Faaliyetler maçında ise 90 dakika forma giydi ancak bu mücadelelerde de gol kaydedemedi.

geçmiş başarı ve beklenti:

Onuachu, bordo-mavililerin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de attığı 22 golle gol kralı oldu ve takımın gol yükünü büyük ölçüde üstlendi. Şimdi hedef, 156 günlük suskunluğu Gençlerbirliği karşısında sonlandırmak ve yeni sezona ivmeyle devam etmek.

TRABZONSPOR'UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, SÜPER LİG'DEKİ GOL HASRETİNİ GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR.