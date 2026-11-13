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Yunanistan'dan iade edilen örgüt lideri adliyeye sevk edildi

Yunanistan'dan iade edilen ve 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İzmir'de emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yunanistan'dan iade edilen örgüt lideri adliyeye sevk edildi

İade sonrası adliyeye sevk

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sayal hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunuyor ve uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile arandı.

Soruşturma ve iade süreci:

İade işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçları başta olmak üzere çok sayıda iddia yer alıyor.

İzmir'deki işlemler ve adliyeye sevk:

Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan'dan getirilen Sayal, dün saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan İzmir'e sevk edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, iade ve teslim sürecinde koordineli çalışma yürüttüklerini belirtti. Adliyeye sevk sonrasında soruşturmanın bir sonraki aşamaları adli makamlarca sürdürülecek.

116 SUÇTAN ARANMASI BULUNAN VE KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE...

116 SUÇTAN ARANMASI BULUNAN VE KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL, YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İADE EDİLMESİNİN ARDINDAN İZMİR’DE EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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