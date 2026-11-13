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Filo Jet davasında 9 sanığın tutukluluğu bir hafta daha uzatıldı

KKTC'deki Filo Jet faciasında 9 sanık 12'nci kez duruşmada hazır bulundu; mahkeme, beklenen teknik raporları gerekçe göstererek tutukluluğu 7 gün uzattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Filo Jet davasında 9 sanığın tutukluluğu bir hafta daha uzatıldı

Duruşma ve sanıkların durumu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davanın 12’nci duruşması Girne Kaza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

Yargıç Mine Gündüz Sergen huzurunda yapılan duruşmada savunma avukatları da hazır bulundu. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi, Türkiye’den beklenen belgeler ve yeni teknik raporların alınması gerekçesiyle 9 sanığın tutukluluk halini 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.

VDR kayıtları ve ses incelemesi:

Tahkikatı yürüten polis memuru Mehmet Mannaş, mahkemeye yaptığı sunumda geminin VDR (seyir veri kayıt) cihazıyla ilgili kritik bulguları paylaştı. Yapılan incelemelerde daha önce arıza ve aksaklıkların cihaz tarafından kayıt altına alındığına dair değerlendirmeler bulunduğu halde, ayrıntılı incelemede VDR cihazının arıza ve aksaklıkları kayıt etmediği belirlendi.

Mannaş, 30 Ağustos tarihine ait VDR ses kaydının bulunmadığını ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından VDR cihazına ilişkin daha ayrıntılı bir ses raporu hazırlanacağını söyledi. Elde edilen kayıtlar ve teknik bulguların incelemesinin sürdüğü, cihazın neden kayıt yapmadığının soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Denetimler, belgeler ve Liman Dairesi tutanağı:

Soruşturma çerçevesinde Girne Liman Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen Kemal Derin ile yapılan görüşmeler ve tutanaklar da dosyaya girdi. Mannaş, Derin’in ifadesinde gemide gerçekleştirilen kontroller sırasında çeşitli eksikliklerin tespit edildiğini, ancak bunların denetim sonrası şirket yetkililerince giderildiğinin beyan edildiğini aktardı.

Polis, Liman Dairesi tarafından 26 Haziran tarihine kadar yapılan kontrollerin raporlarını ve geminin önceki kazalarına ilişkin Türkiye’den temin edilen belgeleri soruşturma dosyasına aldı. Bu belgelerin, geminin geçmişteki teknik durumu ve tespit edilen eksikliklerin zamanlaması açısından karşılaştırılacağı bildirildi.

Güvenlik donanımlarındaki eksiklikler:

Mannaş’ın ifadelerine göre gemide can kurtarma ve yangın güvenliği ekipmanlarında önemli eksiklikler tespit edildi. Gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14’ü mevcutken, 12 çocuk can yeleğinin eksik olduğu belirlendi. Kaptan köşkü üzerindeki can simitlerinin yazılarında eksiklikler, yangın güvenliği işaretlemelerinde ve hava bandı donanımında aksaklıklar tespit edildi.

Bu eksikliklerin gemide görevli personelin sorumluluğu açısından değerlendirileceği, can kurtarma ve güvenlik donanımlarına ilişkin raporların soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.

Soruşturmanın kapsamı ve ilerleyiş:

Polis tarafından yapılan açıklamada, gemi faciasına ilişkin bugüne kadar 300’ün üzerinde ifade alındığı, Türkiye’de aranan 5 kişinin bulunduğu ve bazı kişilerle ilgili ifadelerin temin edildiği bildirildi. Türkiye’ye giriş yapan bazı kişilerin telefon, bilgisayar ve elektronik cihazlarına el konulduğu ve bu cihazlardaki incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Mannaş, Uluslararası Güvenlik Yönetimi Sistemi (ISM) kapsamındaki belgelerin incelenerek mürettebatın görev ve sorumluluklarının tek tek belirleneceğini, özellikle VDR cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol etme görevinden hangi personelin sorumlu olduğunun tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. Personelin görev tanımlarının kesinleştirilmesinin ardından zanlıların sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi.

Yeni teknik heyet ve beklenen raporlar:

Polis Genel Müdürlüğü, VDR cihazına ilişkin ayrıntılı ses raporunun hazırlanmasının yanı sıra geminin mevcut durumuna dair daha kapsamlı bir teknik inceleme yapılması için yeni bir heyet görevlendireceğini açıkladı. Mannaş, soruşturmanın yalnızca olay günüyle sınırlı kalmayacağını; geminin geçmiş denetimlerinin, tespit edilen eksikliklerin ve personel sorumluluklarının da soruşturmanın odağında olduğunu vurguladı.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlanması ve beklenen belgeler ile teknik raporların gelmesi için süre tanıdı. Sanık avukatlarının savunmaları ve dosyaya eklenecek yeni teknik raporlar doğrultusunda bir sonraki duruşma takvimi belirlenecek.

Mahkeme kararı: Yargıç Mine Gündüz Sergen, soruşturmanın sürdüğünü, Türkiye’den beklenen belgeler ve teknik raporların dikkate alınacağını belirterek, 9 sanığın tutukluluk sürelerini 7 gün daha uzattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında 9 sanık, 12’nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 9 sanığın tutukluluk halini 7 gün daha uzattı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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