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Ordu’da aranan 81 hükümlü jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Ordu jandarma ekipleri, 1-31 Ekim 2026'de yürüttükleri çalışmada çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü yakaladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu’da aranan 81 hükümlü jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Ordu'da jandarma operasyonu: aranan hükümlüler yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde, ekim ayında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 81 hükümlü yakalandı. Operasyonların tamamı adli süreçlere uygun biçimde yürütüldü.

çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sürdürülen çalışmalarda, önceden tespit edilen adres ve ilişki ağları esas alınarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik adımlar atıldı. Çalışmalar, özellikle kesinleşmiş hükümlülere odaklandı; bu kapsamda 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de dahil olmak üzere toplam 81 aranan şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

yargılama ve teslim süreci:

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verilen tüm şahıslar, resmi işlemler tamamlandıktan sonra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı, benzer yakalamaların sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞAHISLAR, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK KAPALI CEZA İNFAZ...

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞAHISLAR, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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