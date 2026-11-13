Tek bıçak darbesiyle ölen erkeğin davası: sanığa haksız tahrik indirimiyle 15 yıl

Malatya'da 18 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen olayda, çıkan tartışma sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan dava, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Olayın tarafları, yaş ve yer bilgileri mahkeme tutanaklarında korunarak davanın odağında kaldı.

olayın seyri:

Olay, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre 32 yaşındaki D.K. ile 40 yaşındaki Hüseyin Kayış arasındaki kavga sırasında Kayış, sağ bacağından tek bir bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Kayış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

mahkeme kararı:

Mahkeme, sanık D.K. hakkında kasten öldürme suçundan hüküm kurdu. Heyet önce müebbet hapis cezası vermiş, ancak uygulanan haksız tahrik indirimi sonucunda ceza 15 yıla düşürülmüştür. Kararda, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığı ve tutukluluk halinin devam ettirildiği kaydedildi.

Aynı dava kapsamında tutuksuz sanık O.G. ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla yargılandı ve mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Mağdur yakınlarının, haksız tahrik indirimi uygulanmasına ilişkin karara istinaf aşamasında itiraz edeceği bildirildi.

Mahkeme kararının gerekçesinde yer alan unsurlar ve taraf beyanları dosyada korunurken, dava kararı hem ceza tayini hem de tutukluluk sürecinin devamı açısından belirleyici bir nitelik taşıyor.

MALATYA ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ EK HİZMET BİNASI