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Ordu'da bir evin biriktirdiği atıklar 20 kamyonla temizlendi

Altınordu Karşıyaka'da kötü koku ihbarıyla girilen evde yalnız yaşayan 69 yaşındaki A.Ü.'nin biriktirdiği atıklardan yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da bir evin biriktirdiği atıklar 20 kamyonla temizlendi

olayın tespiti:

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı, ev ve bahçede uzun süre biriken çok sayıda çöp ve atık malzeme olduğu tespit edildi.

müdahale ve tahliye:

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak zabıta ve polis eşliğinde temizlik çalışması başlatıldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve temizlik personelinin katıldığı çalışmada, atıkların tahliyesi ekipler tarafından koordineli şekilde yürütüldü. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda evin içi ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

son durum ve dezenfeksiyon:

Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ekipler evde dezenfeksiyon işlemi uyguladı ve mekan ilaçlandı. Tahliye ve temizleme çalışmasının tamamlanmasıyla mahallede şikâyet konusu olan kötü koku ortadan kaldırıldı.

Çalışma, belediye ekipleri, zabıta ve emniyet birimlerinin eşgüdümlü müdahalesiyle sonuçlanırken, benzer durumların önlenmesi için çevresel hijyenin sürekliliği ve komşuların duyarlılığı vurgulandı. Olay, yaşanan yerel sağlık ve yaşam kalitesi sorunlarına hızlı müdahalenin önemini gösterdi.

ÇÖPLERİN KAMYONLARA YÜKLENMESİ

ÇÖPLERİN KAMYONLARA YÜKLENMESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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