Ordu'da İlküvez merkezine 1 kilometrelik sıcak asfaltla ulaşım konforu yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde sürdürdüğü yol yenileme programı kapsamında ihtiyaç duyulan güzergahlarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla mahalle ve grup yollarının standartları yükseltilerek ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Çaybaşı ilçesinin merkezi yerleşim noktalarından İlküvez Mahallesi merkezinde tamamlanan 1 kilometrelik sıcak asfalt uygulaması, aynı zamanda Akkuş ilçesine bağlantı sağlayan güzergah üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler yol yüzeyini yenileyerek sürüş güvenliğini artırdı ve bölgedeki ulaşım sürekliliğini sağlamaya odaklandı.

mahalle halkının görüşleri:

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirirken, eski yolun durumunun İlküvez'e yakışmadığını ve bu hizmetin uzun zamandır beklendiğini belirtti. Yerel halk, belediye yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmesinden ötürü memnun olduklarını, çalışmaların tamamlanmasının yaşam kalitesini olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca bağlantı yollarında değil, il genelindeki grup ve mahalle yollarında da benzer iyileştirme çalışmalarını devam ettiriyor. Fen İşleri ekiplerinin planlı ve etaplı çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇAYBAŞI İLÇESİNİN ÖNEMLİ YERLEŞİM NOKTALARINDAN İLKÜVEZ MAHALLESİ’NİN MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1 KİLOMETRELİK SICAK ASFALT ÇALIŞMASIYLA, AKKUŞ İLÇESİNE DE BAĞLANTI SAĞLAYAN GÜZERGAH DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ.