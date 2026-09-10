Seymen kavunu: bekledikçe şerbetlenen, sulama istemeyen lezzet

Çorlu'nun coğrafi işaretli kavunu öne çıkıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve coğrafi işaretli olarak tescillenen Seymen kavunu, kendine özgü aroması ve nadir muhafaza özellikleriyle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bölge üreticileri ürünün hem tarladan sofraya ulaşma sürecine hem de pazara gönderilmesine titizlikle eğiliyor; talep ise Türkiye'nin farklı noktalarından geliyor.

Üretim yöntemi ve aromanın kaynağı:

Üretici Serhat Civan, Seymen kavununun ayırt edici özelliğinin sulama yapılmadan yetiştirilmesi olduğunu vurguluyor. Civan, 'Babadan ve dededen bu işi yapmaktayız. Herhalde kavunun içine doğduk. Aslında bizim kavunumuz aromatik bir kavun' diyerek, ürünün aromatik tadının bölgenin meteorolojik şartları ve uygulanan üretim yöntemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Üreticinin aktardığına göre yaz yağışlarının az olması ve toprağın karakteri, kavunun sarı rengini ve karakteristik lezzetini oluşturan temel faktörler arasında yer alıyor.

Civan, sulama yapılmasının verimi artırabileceğini ancak bunun kavunun karakteristik aromasını zedeleyeceğini söylüyor: 'Tonajı diğer sulanan kavunlardan neredeyse dörtte bir oranında az. Sulasak tonaj daha fazla olabilir ama aromatik yapıyı bozmak istemiyoruz.' Bu yaklaşım üretimde kaliteyi tonajın önüne koyduğunun da göstergesi.

Ürün özellikleri, ekim ve hasat süreci:

Seymen kavunu genellikle 4-5 kilogram arasında ağırlığa sahip, dış yüzü sararmış ve çıtır kabuğa sahip bir tür olarak tanımlanıyor. Üretim takvimi meteorolojik koşullara göre şekilleniyor; Civan, Nisan ayı ekimini meteorolojik nedenlerle kaldırdıklarını ve şu an için Mayıs başının ekim zamanı olduğunu aktarıyor. Yetişme süresi tarlanın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor; üreticiler ortalama olarak yaklaşık 120 gün civarında bir gelişim sürecinden söz ediyor (115–125 gün aralığı mümkün).

Hasat sonrası muhafaza da Seymen kavununun farkını ortaya koyuyor. Civan, kavunun bekledikçe şerbetlendiğini ve lezzetinin arttığını belirterek, 'Kestiğinizde diğer kavunlarda aldığın lif yapısı bizim kavunumuzda yoktur, bekledikçe bir tat alır' diyor. Hatta bazı yıllarda uygun koşullarda askıya alınarak mart sonuna kadar dayanabildiği ifade ediliyor. Bu saklama başarısında en kritik unsurun hava sirkülasyonu olduğunun altı çiziliyor; kavunun ezilmemesi ve hava alacak şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.

Toprak yönetimi ve münavebe uygulamaları:

Toprak verimliliğini korumak için üreticiler münavebeye önem veriyor. Civan, aynı tarlaya beş-altı yıl boyunca kavun ekmemeye çalıştıklarını, gerekirse komşularla yer değişimi yaptıklarını anlattı. Bu döngüde ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerin kavunla dönüşümlü ekildiği bildiriliyor; böylece kök hastalıkları ve toprak yorgunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Pazar, tanınırlık ve devlet desteği:

Seymen kavununun coğrafi işaret alması ürünün bilinirliğini artırdı; Civan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep geldiğini ve müşterilerin kargoyla sipariş verdiğini belirtiyor. 'Çorlu'dan misafirler gidecek insanlar kavun almadan gidemez hale geldiler. "Tadından bilir" diyorum ve herkesin tatmasını istiyorum,' sözleri ürünün yerel itibarını yansıtıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri üreticilere hem ekim hem hasat döneminde saha desteği sağlıyor. İl Müdürü Mehmet Aksoy, kent genelinde 450 çiftçi ailesinin kavun üretimi yaptığını, yaklaşık 3 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve bunun karşılığında yıllık yaklaşık 5 bin 200 ton kavun elde edildiğini bildiriyor. Bu veriler, Seymen kavununun bölge tarım ekonomisindeki önemine işaret ediyor.

Geçmişten bugüne gelen üretim geleneği, belirgin aroması ve belirlenmiş üretim yöntemleriyle Seymen kavunu, Çorlu'nun öne çıkan tarımsal değerleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Üreticiler kaliteyi koruyarak talebi karşılamayı ve coğrafi işaretin sağladığı avantajlarla ürünün bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

BÖLGEDE YILLARDIR GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLEN KAVUN, ÜRETİCİLERİN EMEĞİYLE TARLADAN SOFRALARA ULAŞTIRILIRKEN, YOĞUN TALEP NEDENİYLE TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINA DA GÖNDERİLİYOR.