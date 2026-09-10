Sahil yolunda risk: Van Gölü kıyısında ağır tonaj ve hız endişesi

Van Gölü sahil yolunda artan endişe

Van Gölü kıyısında etap etap hayata geçirilen sahil yolu projesi, kent için ulaşım, yeşil alan ve sosyal yaşam açısından önem taşıyor. Projenin yaklaşık bin 100 dönümlük yeşil alanla birlikte için 750 milyon TL'ye yakın bir yatırım gerektirdiği daha önce açıklanmış, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanan 20 kilometrelik bölümün aktif olduğu belirtilmişti. Ancak son dönemde yolun bazı bölümlerinde görülen kullanım biçimleri ve hız sorunları, hem altyapı hem de can güvenliği açısından tartışma konusu oldu.

ağır tonajlı araçlar ve yol altyapısı:

Sahil yolunu kullananların aktardığına göre zaman zaman kamyon, beton mikseri, tır ve tanker gibi ağır tonajlı araçlar güzergaha giriyor. Bölge sakinleri, bu araçların özellikle zeminin hassas olduğu noktalarda yolun fiziki yapısına zarar verebileceğini, ileride çökme ve bozulmalara yol açabileceğini vurguluyor. İddialardan biri de İran güzergâhından gelen bazı tankerlerin dahi sahil yolunu kullandığı yönünde; bunun hangi şartlarda gerçekleştiğinin netleştirilmesi talep ediliyor.

Yol üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki trafik zabıta ekiplerinin bulunduğu bir kontrol noktası olduğu belirtilse de vatandaşlar bunun yeterli denetimi sağlamadığını savunuyor. Bu bağlamda bölge sakinleri, hangi araçların sahil yolunu kullanabileceğinin açık şekilde belirlenmesi ve kurallara uymayanlara karşı etkin yaptırım uygulanmasını istiyor.

akşam saatlerinde hız ve yaya güvenliği:

Sahil yolunda dile getirilen bir diğer sorun yüksek hız yapan motosiklet ve otomobiller. Kullanıcılar, özellikle akşam saatlerinde bazı motosikletlerin uzun ve düz hattı fırsat bilerek aşırı hız yaptığını, bazı örneklerde hızların 150 kilometre üzerinde olduğunu öne sürüyor. Havaalanı çevresi gibi araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu kesimlerde bu durumun ciddi kaza riski oluşturduğu belirtiliyor.

Sahil yoluna yakın mahalle sakinleri, karşıdan karşıya geçerken hız yapan araçlar nedeniyle tedirgin olduklarını aktarıyor. Bu nedenle Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne çağrı yapılarak akşam saatlerinde denetimlerin artırılması ve trafik ekiplerinin daha görünür hale gelmesi talep ediliyor.

koruma ve genişleme dengesinin önemi:

Projenin yeni etaplarla genişletilmesi ve uzun vadede Van için yaklaşık 50 kilometrelik bir sahil yolu ağı hedefine ulaşılması planlanırken, mevcut 20 kilometrelik hattın korunmasının da aynı derecede önemli olduğu vurgulanıyor. Vatandaşlar, büyük kamu kaynaklarıyla yapılan yatırımın sürdürülebilirliği açısından ağır tonajlı araç geçişlerinin sıkı denetimini, hız kontrollerinin artırılmasını ve kurallara aykırı kullanıma karşı net yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

Sonuç olarak, Vanlıların ortak isteği, sahil yolunun hem fiziksel olarak korunması hem de burada vakit geçirenlerin can güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi yönünde. Bölge sakinleri, "bir kaza yaşanmadan önce" önlem alınmasını özellikle vurguluyor.

VAN'DA ULAŞIMIN YANI SIRA SOSYAL YAŞAM VE YEŞİL ALAN AÇISINDAN DA KENTE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENEN VAN GÖLÜ SAHİL YOLU PROJESİ, ETAPLAR HALİNDE GENİŞLETİLİRKEN, YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU VE KONTROLSÜZ ARAÇ GEÇİŞLERİ ENDİŞEYE NEDEN OLUYOR.