Tarihi kalenin gölgesinde: Palu'da koruma altındaki dağ keçileri dronla görüntülendi

palu kalesi eteklerinde dronla görüntülenen dağ keçileri

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Palu Kalesi eteklerinde dronla elde edilen görüntülerde, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan ve bölgede koruma altında tutulan dağ keçileri görüldü.

görüntülerin sunduğu bilgi:

Kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçilerinin dronla izlenmesi, türün doğal yaşam alanındaki hareketlerini ve alan tercihlerini gözlemlemeye olanak tanıyor. Görüntülerde keçiler, Murat Nehri manzarası eşliğinde bir süre tespit edildi, ardından gözden kayboldular; bu durum türün engebeli arazi içinde hızla yer değiştirebildiğine işaret ediyor.

koruma çabalarına katkısı:

Dron görüntüleri, saha çalışmalarına ek görsel veri sağlayarak koruma stratejilerinin planlanmasında fayda sağlayabilir. Elazığ'da koruma altında olan bu türün izlenmesi, habitat kullanımı ve hareket kalıplarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olurken, müdahalelerin etkisini değerlendirmede de kullanılabilecek bir yöntem sunuyor.

ELAZIĞ'DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLMASI NEDENİYLE KORUMA ALTINDA OLAN DAĞ KEÇİLERİ, PALU KALESİ ETEKLERİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ