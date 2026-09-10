Antalya ekipleri yangından etkilenen mahallelerde zarar tespiti yapıyor

Antalya Büyükşehir ekipleri sahada hasar tespiti uyguluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aksu ilçesi Yeşilkaraman ve Serik ilçesi Sarıabalı mahallelerinde yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye, ASAT, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda personel ve araç bölgede hasar tespit ve yardım organizasyonunu yürütüyor.

saha çalışmasının kapsamı:

Ekipler yangından zarar gören evler, ahırlar, seralar ve sera ekipmanlarını yerinde inceleyip kayıt altına alıyor. Aynı zamanda tarım arazileri, narenciye bahçeleri, zeytin fidanları, yem, saman ve diğer üretim girdilerinde oluşan zararlar da tek tek tespit ediliyor. Yapılan tutanaklar ileriki destek ve iyileştirme süreçlerinin planlanmasında temel veri oluşturuyor.

sosyal destek ve beslenme hizmetleri:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaç tespitleri yapıyor. Belediye aşevi ise bölgede görev yapan personele ve vatandaşlara 24 saat kesintisiz sıcak yemek sağlıyor. Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Antalya’mızda yaşanan yangınlarla ilgili sosyal hizmet personelimiz, sosyologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla sahada ev incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Serik hem Aksu ilçesinde bu çalışmaları yapıyoruz. Birebir vatandaşlarımızla temas ediyoruz. 24 saat kesintisiz olarak aşevimiz çalıştı. Hem personele hem de bölgedeki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza temas edip ihtiyaçlarını tespit ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlar yaşadıklarını aktarıyor. Serik Sarıabalı Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Ateş, "Annem ve babamın evi yandı. Gece saat 11 gibi haber geldi. Gelinceye kadar evimiz yanmıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Seralarımız, fidanlarımız yandı" ifadelerini kullandı. Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nden hayvancılıkla uğraşan Bayram Dikmen ise "Balya, saman, yemlerimiz yandı. Evimizin bazı bölümleri yandı" diye konuştu.

tarımsal hasar tespiti ve destek planı:

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu, sahada üreticilerin zararlarının tek tek tespit edildiğini belirterek, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Serik ilçesinde meydana gelen yangın afetinden dolayı sahada hasar tespit çalışması yapıyoruz. Yangında zarar gören seralarımız, tarım arazilerimiz, hayvanlarımız, yem ve samanların tutanaklarını tuttuk. En kısa zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize, üreticilerimize destekte bulunacağız. Narenciye bahçeleri, zeytin fidanları, yem, saman ve sera naylonları hasar görmüş durumda. Bunların hasar tespit çalışmalarını yapmış durumdayız. En kısa zamanda elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Bölgede yürütülen kayıt çalışmaları, müdahale önceliklerini ve verilecek destek türlerini belirlemeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, tespit edilen zararlar doğrultusunda koordineli bir yardım programı hazırlayacaklarını açıkladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, AKSU VE SERİK’TE YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARIN YARALARINI SARMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, YEŞİLKARAMAN VE SARIABALI MAHALLELERİNDE EV, AHIR, SERA VE TARIM ALANLARINDA OLUŞAN HASARLARI YERİNDE TESPİT EDİYOR.