Vali ve TGA yetkilileri Perre'de inceleme yaptı

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileriyle birlikte Perre Antik Kenti’nde saha incelemelerinde bulundu. Ziyarette, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan ve binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan Perre’nin mevcut durumu masaya yatırıldı.

Saha incelemeleri ve arkeolojik çalışmalar:

Vali Küçük, yetkililerden devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Yapılan görüşmelerde, kazıların korunması, alanın sürdürülebilir biçimde ziyaretçi kabul etmesi ve yerel koruma önlemlerinin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Perre’nin tarihsel ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasının, alana yönelik ilginin artırılmasında belirleyici olacağı vurgulandı.

Tanıtım ve ekonomik kazanım hedefleri:

Toplantıda, Perre Antik Kenti’nin ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Tartışılan başlıklar arasında tanıtım stratejileri, ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi ve kentin turizm potansiyelinin yerel ekonomiye kazandırılması yer aldı. Ayrıca Adıyaman’ın uluslararası turizm destinasyonları arasındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Vali Küçük ve TGA yetkililerinin değerlendirmeleri, Perre’nin hem akademik hem de turizm ayağında daha görünür kılınmasına odaklandı. Çalışmaların önümüzdeki dönemde hem arkeolojik araştırmaların desteklenmesini hem de kentin tanıtım olanaklarının genişletilmesini amaçladığı belirtildi.

Perre Antik Kenti için planlanan adımların uygulanmasıyla, bölgenin kültürel mirasının korunması ve turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Ziyaretin ardından, atılacak somut adımların belirlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesine karar verildi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (TGA) YETKİLİLERİYLE BİRLİKTE PERRE ANTİK KENTİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.