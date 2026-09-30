Ordu'da sentetik ecza baskını: iki kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesinde durdurulan bir otomobili ve içindeki şahısları kontrol etti. Yapılan aramalarda araç ve üzerinde bulunan kişilerde 3 bin 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların kimlikleri S.B. (23) ve F.E. (19) olarak tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem başlatıldı ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiler.

soruşturma ve yasal süreç:

Adli makamlarca ifadesi alınan S.B. ve F.E., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen maddelerle ilgili delil çalışması ve olası bağlantıların aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve benzer operasyonların ilerleyen dönemde de gerçekleştirileceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER