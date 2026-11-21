Orhaneli'ye yeni bağlantı yolları: 2,5 kilometrelik asfalt çalışması sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il genelinde ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşımla ilgili seferberlik kapsamında ekipler, 17 ilçede yol ağını yenileme ve genişletme hedefiyle Nisan ayından itibaren yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri Nisan-Ekim 2026 tarihleri arasındaki yedi aylık dönemde il genelinde 90 kilometre asfalt kaplama ve 425 kilometre sathi kaplama imalatı gerçekleştirdi. Son 7 ayda kent genelinde ayrıca 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı. Kasım ayında da saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda öncelik verilen noktalarda müdahaleler devam etti.

Orhaneli ilçesi 300 Evler Mahallesi'nde BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 6 metre genişliğindeki bağlantı yollarında toplam 2,5 kilometre asfalt kaplama yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Vatandaşın değerlendirmesi:

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren 300 Evler Mahallesi Muhtarı Ramazan Bal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Bibaya teşekkür ederek, "Güzel bir hizmet, güzel bir çalışma oldu. İhtiyaç çoktu, yollarımız bakımsızdı. Mahallemiz çamurdan, tozdan, sudan kurtulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Belediyenin çalışma programı kapsamında önceliklerin saha tespitleri ve vatandaş geri bildirimleriyle belirlendiği, Orhaneli'deki imalatın tamamlanmasının ardından bölge içi ulaşımda gözle görülür iyileşme bekleniyor.

Büyükşehir, Orhaneli’de yolları yeniliyor