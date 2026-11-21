iş birliği protokolü imzalandı:

Anayasa Mahkemesi ile TİHEK arasında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kalıcı bir iş birliği protokolü imzalandı. Tören Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi ve protokol Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile TİHEK Başkanı Vasip Şahin tarafından imzalandı.

protokolün kapsamı ve amaçları:

Protokol, norm denetimi ve bireysel başvuru yoluyla edinilen içtihat ve kurumsal birikimin paylaşılmasını, kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesini ve insan haklarına erişimin artırılmasını hedefliyor. Bireysel başvuru alanında oluşan tecrübenin benzer hak ihlallerinin önlenmesine ve hukuk düzeninin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

tarafların değerlendirmeleri:

Kadir Özkaya insan haklarının korunmasının hukuk devletinin temel gereklerinden biri olduğunu vurguladı ve bu sorumluluğun yalnızca yargı organlarına değil kamu gücünü kullanan tüm makamlara ait olduğunu belirtti. Özkaya, kurumlar arası bilgi paylaşımının nihai amacının vatandaşların hak ve özgürlüklerden daha etkili yararlanmasının sağlanması olduğunu söyledi.

Vasip Şahin temel hak ve özgürlüklerin anayasal ve kanuni güvencelerinin önemine dikkat çekti; adalet ve insan haklarının korunmasının yalnızca yargıya bırakılmaması gerektiğini, devletin tüm kurumlarının görev ve yetkileri çerçevesinde hukuku gözetmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Şahin, protokolün kurumların çalışmalarını destekleyeceğine ve ortak gayretlere yeni imkanlar sunacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından iki kurum arasındaki iş birliğini düzenli ve sürekli kılmayı amaçlayan protokol imzalandı. Program kapsamında Anayasa Mahkemesinde düzenlenen eğitim programına katılan TİHEK uzmanlarına sertifikaları verildi. Programa Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, üyeler Recai Akyel ve Yılmaz Akçil, Genel Sekreter Murat Azaklı ile TİHEK üyeleri katıldı.

TİHEK BAŞKANI VASİP ŞAHİN (SOLDA), ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ÖZKAYA(SAĞDA)