Yemek borusuna kaçan elma ameliyatla çıkarılan gebe inek sağlığına kavuştu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Engin Dur'a ait, ismine kayıtlı 7 aylık simental ırkı gebe bir inek, yediği elmanın yemek borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti ve ahırda durum kritikleşti.

Müdahale ve ameliyat:

Durum üzerine çağrılan Veteriner Hekim Birol Yürük, ahır ortamında gerçekleştirdiği müdahalede ineği ameliyata aldı. Yapılan operasyonda ineğin yemek borusunda takılı kalan elma yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmayla çıkarıldı. Operasyonun gebelik nedeniyle ekstra dikkat gerektirdiği ve bu hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Ameliyatın ardından yapılan kontrollerde ineğin ve buzağısının sağlık durumunun iyiye gittiği, hayvanın yaşama şansının yeniden sağlandığı belirtildi.

Veterinerin değerlendirmesi:

Veteriner Hekim Birol Yürük, "Yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından elmayı, ineğin yemek borusundan başarıyla çıkarabildik. Özellikle hayvanımızın 7 aylık gebe olması nedeniyle büyük dikkat ve hassasiyet gerektiren bir müdahale oldu. Bizler bu müdahaleyi tecrübelerimizle tamamladık. Hayvan sağlığında zamanında müdahalenin ve veteriner hekimlik hizmetlerinin önemini buradan bir kez daha gözler önüne sermiş olduk. Hayvan sağlığı için zamanında müdahale hayat kurtarır. Hayvan sahibine geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahibinin açıklaması:

Hayvan sahibi Engin Dur ise Veteriner Hekim Birol Yürük'e teşekkür ederek, "'Alakız' isimli ineğimizin kurtulmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah yakında yavrusunu da alacağız. Bu dönemde hayvanları bahçeye bırakmamak gerekiyor. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

Olay, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bakımı sırasında dikkat gerektiren durumlara bir örnek oluştururken, yetkililer zamanında müdahalenin ve veteriner hekimlik hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

VETERİNER HEKİM BİROL YÜRÜK İNEĞİN BOĞAZINDAKİ ELMAYI AMELİYATLA ÇIKARTTI.