Al Sharq Forum 2026 açılışında öne çıkan mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Forum 2026'nın açılış konuşmasında müslüman ülkelerin değişen uluslararası düzende daha aktif ve etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, küresel dengelerdeki kaymanın yeni siyasi, ekonomik ve teknolojik merkezler yarattığını ifade ederek bu dönüşümün müslüman dünyayı da doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

Küresel güç dengelerindeki değişim:

Forumda, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi. Fidan, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden müslüman toplumların bu süreçte söz sahibi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve bunun için ortak politikaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında, uluslararası karar mekanizmalarında daha görünür olmak için koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Fidan, sözleriyle alanın sadece güvenlik meseleleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini; ticaret, ekonomik entegrasyon, bilim ve teknoloji iş birliklerinin de eş zamanlı olarak güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel iş birliği örnekleri:

Bölgesel sorunlara çözüm üretirken doğrudan etkilenen ülkelerin sürecin öncüsü olması gerektiğini belirten Fidan, "Bugün yapacağımız seçimler, müslüman dünyanın geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır" sözleriyle katılımcılara çağrıda bulundu. Bu yaklaşımın somut örnekleri olarak Mekke Savunma İttifakı (Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan) ile Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Bölgesel Dörtlü platformu gösterildi.

Fidan, bu tür oluşumların yalnızca güvenlik odaklı olmaması gerektiğini; aynı zamanda ekonomik iş birliği, ticaret kolaylaştırma ve teknoloji transferi gibi alanlarda da derinleşmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin vurgusu ve gençlere çağrı:

Filistin meselesine de değinen Fidan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Adil ve kalıcı barışın sağlanmasının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti ile mümkün olacağını belirtti ve iki devletli çözümün önemini bir kez daha dile getirdi.

Konuşmasında gençlere seslenen Fidan, bilginin ve teknolojinin erişiminin toplumlar arasında kalıcı bağlar kurmak için kullanılmasını istedi. Gençlerin yeni iş birliği yolları ve somut adımlar geliştirebileceğini ifade ederek, ortak değerlerin eyleme dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Forumun ardından atılacak adımların, müslüman ülkelerin uluslararası platformlarda daha koordineli hareket etmesine ve bölgesel sorunlara yerinde çözümler üretilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN AL SHARQ FORUM 2026’NIN AÇILIŞINDA MÜSLÜMAN ÜLKELERİN DEĞİŞEN ULUSLARARASI DÜZENİN ŞEKİLLENMESİNDE DAHA ETKİN ROL ÜSTLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.