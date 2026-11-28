Çeşme belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı:

İzmir'de oynanan Yarımada Derbisi'nde İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor karşılaşması sırasında tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Karşılaşma, 8 Kasım tarihinde gerçekleşti. İzlenen görüntüler ve tanık beyanları doğrultusunda Denizli'nin tel örgüleri aşıp müsabaka alanına girdiği ve bu nedenle yetkisiz giriş tespit edildi.

Hukuki düzenleme ve cezalar:

Söz konusu eylem hakkında işlem yapılırken, yetkisiz girişin 6222 sayılı mevzuat kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kanunda müsabaka alanına yetkisiz giriş için öngörülen yaptırım 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak yer alıyor.

Yetkililer, yapılan tespitler neticesinde kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütüldüğünü; sürecin savcılık ve ilgili spor mercileriyle koordinasyon halinde devam ettiğini açıkladı.

İZMİR’DE İMREN ALAÇATISPOR İLE ÇEŞME BELEDİYESPOR ARASINDA OYNANAN YARIMADA DERBİSİ’NDE TEL ÖRGÜLERİ AŞARAK STADA VE MÜSABAKA ALANINA GİREN ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI LAL DENİZLİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.