Ortak sorumluluk vurgusu: Sinop'ta kadına yönelik şiddete karşı çağrı

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği basın açıklamasında, kadınların haklarının korunması ve şiddetin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerine çağrı yaptı.

Kadına yönelik şiddetin boyutu ve ortak görev:

Basın açıklamasını okuyan Remziye Eda Özvin, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, «Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur» ifadelerini kullandı. Özvin, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı.

Hukuki ve kurumsal mekanizmaların önemi:

Özvin, kanunların ve destek mekanizmalarının varlığının önemine vurgu yaparak, 6284 sayılı Kanun, ŞÖNİM, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi araçların hayati olduğunu belirtti. Ancak Özvin, bu düzenlemelerin varlığının tek başına yeterli olmadığını; etkin uygulama, mağdurların korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değişmesinin gerekliliğini vurguladı.

Basın açıklamasında ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planından söz edildi ve eylem planlarının hayata geçirilmesinin takip edileceği belirtildi.

Uluslararası sorumluluk çağrısı ve Gazze vurgusu:

Özvin, konuşmasında Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekti. Uluslararası toplumun şiddet karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının, şiddetin görünür kılınması ve toplumun her kesiminin sorumluluk üstlenmesiyle mümkün olacağı mesajı öne çıktı.

Özvin açıklamasının sonunda, «Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz» diyerek kararlılık mesajı verdi ve 25 Kasım'ın bilinç yükseltme ve ortak mücadele iradesini güçlendirme günü olmasını diledi.

Program parti binasında gerçekleştirildi; İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, İl Genel Meclisi Üyesi Demirhan Demirkol, İl Gençlik Kolları Başkanı Büşra Kabal Yapça ve teşkilat üyeleri katıldı. Katılım, yerel düzeyde konunun takip edileceğine dair mesajların paylaşılmasına olanak sağladı.

Kamuoyuna yapılan çağrı, mevzuatın etkin uygulanması, mağdurların korunması ve şiddeti besleyen kültürel tutumların dönüştürülmesinin gerekliliği etrafında birleşti; ilçe ve il düzeyinde atılacak somut adımların takip edileceği bildirildi.

AK PARTİ SİNOP İL KADIN KOLLARI TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASINDA, KADINLARIN HAKLARININ KORUNMASI, ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI KONUSUNDA ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI.