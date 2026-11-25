Yıldırım'ın ulaşım altyapısında somut ilerleme

Yıldırım Belediyesi, 'ulaşılabilir kent' hedefiyle ilçede ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem konfor hem de trafik güvenliği ön plana çıkarılıyor.

gerçekleşen çalışmalar:

2026 yılının ilk 11 ayında ilçede 22 bin 161 ton asfalt serimi, yaklaşık 41 bin m² parke taşı döşeme ve 14 bin 385 metre bordür çalışması tamamlandı. Aynı dönemde toplam 3 bin 200 metre uzunluğunda yeni imar yolları ulaşıma açıldı. Bu uygulamalar, mevcut yolların yenilenmesinin yanı sıra yeni güzergahların oluşturulmasını da kapsıyor.

yolların açılması ve etkisi:

Yeni imar yolları ve yenilenen yüzeyler, trafik yükünü dağıtarak ana arterlerde rahatlama sağlıyor ve mahalle içi erişilebilirliği artırıyor. Altyapı iyileştirmeleri, özellikle yoğun saatlerde güvenlik ve süreklilik açısından önemli kazanımlar getiriyor. Ulaşımdaki bu somut ilerlemeler, kentin yaşam kalitesine doğrudan katkı sunuyor.

başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları şu sözlerle özetledi: "Yıldırım’ı geleceğe hazırlarken sadece binaları yenilemiyor, aynı zamanda yaşamın her alanını daha kaliteli hale getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Ulaşım da bu çalışmalarımızın en önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Daha güvenli ve konforlu ulaşım altyapısı için Yıldırım’ın dört bir yanında asfalt, parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir yandan mevcut yollarda yenileme ve iyileştirme yaparken, bir yandan da yeni imar yolları açıyoruz. Böylece hem trafiği rahatlatıyoruz hem de Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak modern ve güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Daha yaşanılabilir bir Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Belediye, önümüzdeki dönemde de benzer yatırımları sürdürerek ulaşımın sürdürülebilirliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

YILDIRIM’IN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN YATIRIMLARA İMZA ATAN YILDIRIM BELEDİYESİ, BİR TARAFTAN DA İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR.