Yenipazar'da köy yolu konforu artıyor: 4 kilometrelik Kükürt güzergahı sıcak asfaltla kaplanıyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü sıcak asfalta hazırlanıyor. Çalışmalar, ilçenin kırsal ulaşım ağını güçlendirmeyi ve köy sakinlerinin yol konforunu artırmayı hedefliyor.

İnceleme heyeti ve saha bilgileri:

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ile İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Yağar ve Murat Çelik, Yukarıboğaz köyünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, saha yetkililerinden çalışmanın son durumu ve iş programı hakkında bilgi aldı.

Uygulama kapsamında yol zemini ve altyapı hazırlıkları tamamlandıkça, ilgili kesim bitümlü sıcak karışım (BSK) ile kaplanacak. Proje adımı adımı yürütülerek yol dayanıklılığı ve kullanım ömrü artırılacak.

Proje finansmanı ve amaçları:

Çalışmalar, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ve İl Özel İdaresi destekleriyle gerçekleştiriliyor. Yetkililer, bu desteklerin kırsal yol ağında sürdürülebilir bir iyileşme sağlamak üzere kullanıldığını belirtti.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Köylerimizde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. KÖYDES Projesi ve İl Özel İdaremizin destekleriyle yürütülen bu çalışmaların ilçemize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenipazar-Kükürt yolunun söz konusu 4 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanmış olacak ve bölge ulaşımında gözle görülür bir rahatlama bekleniyor.

4 KİLOMETRELİK KÖY YOLU SICAK ASFALTA KAVUŞUYOR