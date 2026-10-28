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Güç birliği mesajı: Gül ve Şahin'den GTB'ye yeni hizmet döneminde ziyaret

Abdülhamit Gül ve Fatma Şahin başta olmak üzere heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nın yeni dönemini hayırlı bulup sektörün taleplerini ve projelerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güç birliği mesajı: Gül ve Şahin'den GTB'ye yeni hizmet döneminde ziyaret

Gaziantep protokolü GTB'yi yeni hizmet dönemi için ziyaret etti

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile beraberlerindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) yeni hizmet dönemi vesilesiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda borsanın yeni dönem hedefleri, yürütülen projeler ve Gaziantep'in tarım ile gıda sektörlerindeki gelişmeler ele alındı.

görüşmede öne çıkan başlıklar:

Tarım ve gıda sektörünün ihtiyaçları ile kentteki üretim altyapısının nasıl daha verimli değerlendirilebileceği toplantının gündeminde yer aldı. Heyet, GTB'nin sektör temsilcileriyle doğrudan temas ederek, iş dünyasının beklenti ve taleplerini dinledi.

GTB Meclis Üyeleri, üretim ve ticaret süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, üyelerin talep ve beklentileri ile çözüm önerilerini paylaştı. Söz konusu geri bildirimler, borsanın yeni dönemde önceliklendireceği proje ve destek mekanizmalarının şekillendirilmesinde temel veri olarak değerlendirilecek.

akıncı'nın öncelik vurgusu:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek heyete teşekkür etti. Akıncı, borsanın Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı ve tarıma dayalı sanayi potansiyelini dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceğini, "yeni dönemde de sektörlerimizin gelişimine odaklanacağız" ifadesiyle özetledi.

Akıncı, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini esas alan projelere öncelik verileceğini; sektörlerin rekabet gücünü artırmaya ve tarım ile gıda ticaretinin gelişimine katkı sağlayacak adımlar atılacağını aktardı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi mesajıyla tamamlandı. Gül, Şahin ve Yılmaz GTB Başkanı Akıncı ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ABDÜLHAMİT GÜL, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR...

TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ABDÜLHAMİT GÜL, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ VE AK PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI FATİH MUHADDİS FEDAİOĞLU, BERABERLERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE GAZİANTEP TİCARET BORSASINA (GTB) YENİ HİZMET DÖNEMİ DOLAYISIYLA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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