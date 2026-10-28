Osmaneli'de öğrenci güvenliğine yönelik servis denetimleri artırıldı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz tarafından da takip edildi.

Denetimin amacı:

Yapılan kontrollerde okul servis araçları ve şoförleri kontrol edildi; amaç öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması olarak açıklandı.

Kaymakamın açıklaması:

"Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları için okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

BİLECİK’TE OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM