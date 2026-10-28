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Osmaneli'de öğrenci güvenliğine yönelik servis denetimleri artırıldı

2026-2027 yılı hazırlıkları kapsamında Osmaneli'de İlçe Jandarma ve Emniyet ekipleri, Kaymakam Tahir Yılmaz'ın takibinde okul servisleri ve şoförlerini denetledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'de öğrenci güvenliğine yönelik servis denetimleri artırıldı

Osmaneli'de öğrenci güvenliğine yönelik servis denetimleri artırıldı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz tarafından da takip edildi.

Denetimin amacı:

Yapılan kontrollerde okul servis araçları ve şoförleri kontrol edildi; amaç öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması olarak açıklandı.

Kaymakamın açıklaması:

"Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları için okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

BİLECİK’TE OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM

BİLECİK’TE OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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