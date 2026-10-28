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Osmaneli'nin yeni kongre merkezi sanatla ilk sınavını verdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki yeni kongre merkezi ilk etkinlikle açıldı; Eskişehir Polifonik Korosu ve Ada Performans Halk Oyunları sahne aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'nin yeni kongre merkezi sanatla ilk sınavını verdi

Osmaneli kongre merkezi ilk etkinlikle açıldı:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan Osmaneli Belediyesi Kongre Merkezi, ilçenin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak amacıyla ilk etkinlikle kapılarını araladı. Açılış gecesi, müzik ve halk oyunlarının aynı sahnede buluştuğu bir programa ev sahipliği yaptı.

Açılış gecesindeki program:

Programın ilk bölümünde Eskişehir Polifonik Korosu ve Orkestrası canlı bir konser sundu; koronun çok sesli çalışmaları salon izleyicilerinden takdir topladı. Ardından Ada Performans Halk Oyunları ekibi yerel ve bölgesel motifleri harmanlayan gösterileriyle ilgi çekti. Sanat ve müziğin iç içe geçtiği gecede vatandaşlar keyifli anlar yaşadı ve salonda yoğun bir katılım gözlendi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun etkinliğe ilişkin şöyle konuştu: "Kongre Merkezimizin ilk etkinlikle kapılarını açmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracak bu merkezde hemşerilerimizi farklı etkinliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu özel gecede sahne alan sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış, Osmaneli'nin kültürel altyapısına yapılan önemli bir katkı olarak değerlendirildi; merkez önümüzdeki dönemde çeşitli konser, gösteri ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak ilçede sanatın erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

OSMANELİ KONGRE MERKEZİ İLK ETKİNLİĞİYLE KAPILARINI AÇTI

OSMANELİ KONGRE MERKEZİ İLK ETKİNLİĞİYLE KAPILARINI AÇTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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