Osmangazi köprüsü'nde 29 Ekim coşkusu: 6 bin kişi cumhuriyet için koşacak

Osmangazi Cumhuriyet Koşusu ilk kez köprüde gerçekleşecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, bu yıl ilk defa Osmangazi Köprüsü üzerinde koşulacak. Organizasyonda 10 kilometrelik yarış ile 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere iki kategori bulunuyor ve her iki kategori için toplam 6 bin katılımcı hedefleniyor. Etkinliğe 19 ülkeden sporcuların katılması bekleniyor ve 16 elit sporcunun yarışlarda yer alması planlanıyor.

etkinliğin amacı ve mesajı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı organizasyonun "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla Cumhuriyet'in yıldönümüne ayrı bir anlam katacağını vurguladı. Baraçlı, Osmangazi Köprüsü'nün sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir altyapı eseri olmadığını; aynı zamanda ülkenin mühendislik kapasitesini ve kalkınma vizyonunu temsil ettiğini söyledi. Organizasyonun amacını, Cumhuriyet'in tarihi mirasını gençlerin hedefleriyle buluşturmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak olarak özetledi ve koşunun "yalnızca bir spor etkinliği" olmadığını belirtti.

lojistik, güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri:

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Özkul gerekli hazırlıkların yapıldığını, trafik tedbirlerinin alındığını ve yarışın güvenli şekilde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Köprü güzergahtaki etkinlik nedeniyle araç trafiğine saat 06.00'da kapatılacak ve saat 14.00'te yeniden ulaşıma açılacak. Sporcuların start alanına transferleri saat 07.00'de başlayacak; saat 09.45'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası protokol konuşmaları yapılacak. 10 kilometrelik yarış saat 10.00'da, 5 kilometrelik halk koşusu saat 10.05'te başlayacak; yarışların saat 12.00'de tamamlanması ve ödül töreninin saat 12.30'da Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.

ulaşım ve katılımcı hizmetleri:

Organizasyona katılacak sporcular için farklı noktalardan ücretsiz ring servisleri sağlanacak. İstanbul'dan Marmaray ile gelecek 10 kilometre koşucuları Gebze İstasyonu'ndan servislerle Bilişim Vadisi'ne, oradan da başlangıç noktasına ulaştırılacak. Kocaeli merkezinden ve Muallimköy'den de transfer hizmetleri olacak; halk koşusu katılımcılarının dönüşleri için ayrı servisler tahsis edilecek. Yarış kitleri ve elektronik zamanlama çipleri 25-28 Ekim tarihlerinde Üsküdar Burhan Felek Atletizm Pisti, GEBZESEM ve Fuarpark'ta dağıtılacak.

ödüller ve katılım koşulları:

Dereceler elektronik çipli zamanlama sistemiyle belirlenecek. 10 kilometrelik koşuda kadın ve erkek genel klasmanlarında ilk 10'a girenler ile 35 yaş ve üzeri yaş kategorilerinde ilk 5'e giren sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda ödüller şöyle belirlendi: birincilere 60'ar bin, ikincilere 50'şer bin, üçüncülere 40'ar bin lira. Yaş kategorilerinde birincilere 8'er bin lira verilecek. 5 kilometrelik halk koşusunda kadın ve erkek kategorilerinde ilk 10'a girenler ödül alacak; birincilere 15'er bin, ikincilere 12'şer bin, üçüncülere 10'ar bin, dördüncülere 8'er bin, beşincilere 6'şar bin lira verilecek. 5 km kategorisinde ödül alabilmek için katılımcıların en az bir yıldır Kocaeli'de ikamet etme şartı aranıyor.

katılımcılar, paydaşlar ve destek:

Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner organizasyonun kent ve ülke açısından anlam taşıdığını belirterek koşunun geleneksel hale gelmesini diledi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ yarışa gösterilen ilgiden memnun olduğunu, 6 bin kişilik kontenjanın dolmasının mutluluk verici olduğunu ve federasyonun organizasyona destek vereceğini söyledi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile diğer paydaşlar etkinliğin Kocaeli'nin marka değerine katkı sunmasını umut etti.

Lansmana katılan milli sporculardan Ali Kaya ve Damla Çelik de 29 Ekim'de düzenlenecek koşuda yer alacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başlangıç noktası Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu olarak belirlendi; 5 kilometrelik koşu aynı güzergah üzerinde sona ererken 10 kilometrelik koşunun bitiş noktası Bilişim Vadisi etkinlik alanı olacak.

Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, ilgili bakanlıklar, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi gibi kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Organizasyonun ücretsiz katılımla ve elektronik zamanlama sistemiyle yapılması, farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacak uluslararası bir etkinim olarak öne çıkmasını sağlayacak.

ULUSLARARASI OSMANGAZİ CUMHURİYET KOŞUSU’NUN TANITIM TOPLANTISI BİLİŞİM VADİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.