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Osmaniye huzurevi şampiyon oldu: 8. yetişkin gençler huzur bocce ligi finali

Çanakkale’deki 8. Türkiye 60 yaş ve üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi finalinde Osmaniye Huzurevi, Fethiye’yi 12-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Osmaniye huzurevi şampiyon oldu: 8. yetişkin gençler huzur bocce ligi finali

Osmaniye huzurevi şampiyon oldu: 8. yetişkin gençler huzur bocce ligi finali

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de düzenlenen 8. Türkiye 60 yaş ve üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi finalleri Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Farklı illerden huzurevi sakinlerinin katıldığı etkinlik, tören seremonisiyle başladı.

final seremonisi ve protokol:

Final öncesi deneme atışlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen huzurevi sakinleri, Osmaniye Huzurevi Takımı ile Fethiye Huzurevi Takımı arasındaki karşılaşmayı ilgiyle izledi.

maç sonucu ve ödül töreni:

Çekişmeli geçen final maçını Osmaniye Huzurevi Takımı rakibi Fethiye Huzurevi Takımı'na karşı 12-2 skorla kazandı. Maç sonunda Adil Çalışkan ve protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti; birinci olan takım üyeleri Erik Dalı türküsü eşliğinde galibiyetlerini kutladı.

Töreni izleyenler arasında Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yer aldı.

Konuşmasında, vatandaşların barınmadan spora kadar ihtiyaçlarının en yüksek seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını belirten Adil Çalışkan, daha sağlıklı ve etkin yarışma ortamları oluşturma hedefini vurguladı. Çalışkan şu ifadeleri kullandı: "Bu sene Isparta’da Tazelenme Olimpiyatları’nı yaptık ama Osmaniye yoktu. Sordum niye yoktu? Uzak dediler. Bu sene o zaman ortada bir yerde yaparız Tazelenme Olimpiyatları’nı. Biz artık huzurevlerinin yoğun olduğu bir Tazelenme Olimpiyatları katılımı görmek istiyoruz. Dolayısıyla hepiniz iyi çalışın. İnşallah orada da yine sizleri yalnız bırakmadan böyle güzel ortamları sağlıkla, huzurla, neşeyle yaparız".

Organizatörler, liglerin sosyal hayata katılımı desteklemenin yanı sıra huzurevi sakinlerinin fiziksel ve zihinsel canlılığını artırmayı amaçladığını belirtti. Finallerdeki görüntüler, yaşlı bireylerin spor yoluyla bir araya gelerek motivasyon ve dayanışma sağladığını gösterdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANAKKALE’DE...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANAKKALE’DE DÜZENLENEN 8. TÜRKİYE 60 YAŞ VE ÜSTÜ YETİŞKİN GENÇLER HUZUR BOCCE LİGİ FİNALLERİNDE ŞAMPİYON OSMANİYE HUZUREVİ OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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