Osmaniye'de Düziçi'nde kaybolan Ayşegül için karadan ve havadan yoğun arama

Osmaniye'de kayıp kadını bulma çalışmaları sürüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos akşamı saat 18.00 civarında Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak eşine "yürüyüşe çıkıyorum" dedi ve bir daha geri dönmedi. Eşinin kendi çabalarıyla sonuç alamaması üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

arama çalışmaları ve bölge detayları:

İhbarı takiben polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık arazide yoğunlaştırıldı. Bölgede zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler hem karadan tarama yapıyor hem de drone ile havadan görüntüleme gerçekleştiriyor. Güvenlik kameraları da olay yeri ve çevresindeki hareketlerin tespitine yönelik olarak inceleniyor.

şu ana kadar bulunan bulgular ve süreç:

Ekiplerin çalışmasında şu ana kadar Ayşegül Yaşar'a ait herhangi bir iz veya delile rastlanmadı. Arama faaliyetlerinin devam ettiği, yetkililerin bölgeyi sistematik biçimde taramaya devam ettiği bildirildi. Ailenin bekleyişi sürerken, ekipler hem insan gücü hem de teknolojik imkanlarla kayıp kadını bulmak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

Yetkililer ve arama ekipleri, çalışmaların genişletilebileceğini ve tespit halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

OSMANİYE’DE KAYIP KADIN KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR