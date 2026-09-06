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Osmaniye’de KPSS maratonu başladı: adaylar sınav merkezlerine erken geldi

Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar sabah erken sınav merkezlerinde hazır bulundu; sınav 10.15'te başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Osmaniye’de KPSS maratonu başladı: adaylar sınav merkezlerine erken geldi

Osmaniye'de KPSS sınavı için merkezler doldu

Osmaniye'de 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde toplanarak heyecan yaşadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen oturum öncesinde görevliler, giriş belgeleri ve kimlik kontrollerini dikkatle yaptı; adaylar daha sonra sınav salonlarına alındı.

Sınav uygulaması ve süre:

Oturum, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi belirlenen merkezlerde yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı ve katılımcılara soru cevaplama için toplam 130 dakika süre tanındı.

Aileler ve güvenlik tedbirleri:

Adayları sınava getiren yakınları okul çevresinde bekledi; uzak ilçelerden gelenlerin yollarda sorun yaşamadığı belirtildi. Vatandaşlar çevrede görev yapan güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlere teşekkür ederek sınava girenlere başarı dileklerinde bulundu.

OSMANİYE’DE ADAYLARIN KPSS MARATONU BAŞLADI

OSMANİYE’DE ADAYLARIN KPSS MARATONU BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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