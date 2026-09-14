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Osmaniye'de restore edilen 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu yeniden eğitime başladı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu, restorasyonla korunup modern ek binasıyla üç yıl sonra yeniden açıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Osmaniye'de restore edilen 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu yeniden eğitime başladı

osmaniye'de 115 yıllık eğitim mekanı yeniden kapılarını açtı

115 yıldır hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 7 Ocak İlkokulu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç yıl sonra öğrencilerine kavuştu. 1911 yılında açılan okul, tarihi dokusu korunarak restore edildi ve yapılan modern ek bina ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında törenle yeniden eğitime başladı.

tören ve ilk gün heyecanı:

Okul bahçesindeki açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarı diledi ve törene katılanları selamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak törende şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde zihinlerimizi ve kalplerimizi bilimin, sanatın ve hakikatin ışığıyla tazelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün sadece okullarımızın kapılarını açmıyor, insanı özgürleştiren, toplumu inşa eden ve geleceği dönüştüren dinamik bir yolculuğu yeniden başlatıyoruz”.

protokol ziyaretleri ve eğitim hazırlıkları:

Törenin ardından Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Albak ve beraberlerindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte sıralara oturup sohbet ederek ilk gün heyecanına ortak oldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Osmaniye'de 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen ders başı yaptı. Veliler, çocuklarının kentin tarihi okullarından biri olan 7 Ocak İlkokulu'nda eğitim görmesinden memnuniyet duyduklarını ve yeni öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Öğrenciler tatilin ardından okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, restore edilen tarihi yapının korunması ve modern ek bina ile güçlendirilmesi, okulun hem mirasını hem de çağdaş eğitim ihtiyaçlarını bir arada sunmasını sağladı.

OSMANİYE&#039;DE 115 YILDIR HİZMET VEREN VE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN TARİHİ 7 OCAK...

OSMANİYE'DE 115 YILDIR HİZMET VEREN VE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN TARİHİ 7 OCAK İLKOKULU, RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN 3 YIL SONRA YENİDEN ÖĞRENCİLERİNE KAPILARINI AÇTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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