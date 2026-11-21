Olayın ayrıntıları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Y.Ü. adlı 15 yaşındaki kız çocuğuna ulaşan dolandırıcılar, telefon üzerinden gerçekleştirdikleri aldatma yöntemiyle evde bulunan 100 gram altını ele geçirdi. Şüpheliler olay yerinden araçla ayrılarak İstanbul yönüne doğru hareket etti.

jandarmanın takibi ve yakalama:

Durumu değerlendiren güvenlik birimleri, şüphelilerin İstanbul'a gittiğini tespit etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu araç, otoyolda durdurularak içindeki 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasını takiben yapılan adli aramada, çalındığı bildirilen 100 gram altın ekiplerce ele geçirildi.

İncelemede, şüphelilerin aracın plakasını etiket yapıştırarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Ekipler, usulsüzlük tespiti yapılan aracı trafikten men etti ve sürücü/araç sahibi hakkında 220 bin lira idari para cezası uyguladı.

gözaltı ve teslim işlemleri:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan üç şüpheli, adli işlemleri için Balıkesir Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve jandarma yetkilileri benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor.

BALIKESİR'DE TELEFON DOLANDIRICILIĞI YÖNTEMİ İLE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KANDIRIP ŞEHİRDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI.