Otobüste 224 gram kokain: şoför tutuklandı

Operasyon ve arama:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otobüste arama yaptı. Aramanın, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre, arama gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında gerçekleştirildi ve araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahsın Z.K. (40) olduğu ve hakkında yapılan incelemede altı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Z.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildiğini ve çalışmanın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA DOĞU İLLERİNE UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPTIĞI DEĞERLENDİREN OTOBÜS ŞOFÖRÜ 224 GRAM KOKAİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.