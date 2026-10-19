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Otobüsün tabanında gizlenen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ankara AŞTİ'de durdurulan Van-Ankara seferindeki otobüsün tabanındaki gizli bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüsün tabanında gizlenen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Otobüsün tabanında gizlenen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünün tabanına oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otobüs şoförü ve muavin gözaltına alındı.

Operasyon ve tespit:

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Ankara’ya gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Araç, AŞTİ Otogarı’nda durdurularak kontrol edildi. Yapılan detaylı aramada otobüsün taban kısmında oluşturulan gizli bir bölme tespit edildi ve bölme açıldığında içinde 5 kişi bulundu.

Soruşturma ve işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin yürütülmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförü ve muavin hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Olay, sınır ötesi kaçakçılığın şehirlerarası ulaşımdaki formlarına ilişkin uygulamalı bir tespit olarak kayda geçti; yetkililer benzer denetimlerin süreceğini açıkladı.

Ankara&#039;da yolcu otobüsünün gizli bölmesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da yolcu otobüsünün gizli bölmesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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