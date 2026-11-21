kaza nasıl gerçekleşti:

Çorum'un Alaca ilçesi Çopraşık köyü mevkiinde, A.A. idaresindeki 60 FK 637 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki tümseğe çarptı. Kazada araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. ve A.K. yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve üç yaralı Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TÜMSEĞE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.