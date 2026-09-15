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Otoparkta ipler gerildi: Esenyurt konserinde bıçaklı kavga

Esenyurt'taki Özcan Deniz konserinde içeri alınmayanların taşkınlığı kavgaya dönüştü; bir kişi bıçaklandı, hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otoparkta ipler gerildi: Esenyurt konserinde bıçaklı kavga

Esenyurt'ta konser alanında arbede

Olay, 13 Eylül Pazar günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen Özcan Deniz konseri sırasında yaşandı. Konseri izlemek için AVM'ye girmek isteyen bazı şahıslar içeri alınmayınca ortam gerildi ve kısa sürede taşkınlık çıktı.

Olayın gelişimi:

Taşkınlık kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Müdahale ve görüntüler:

Yetkililerin müdahalesi sonrasında alan kontrol altına alındı. Olay anına ilişkin görüntüler çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; kayıtlarda içeri alınmayan şahısların taşkınlık çıkardığı anlar yer alıyor. Yetkililer, yaralanan kişinin hayati tehlikesi olmadığını bildirdi.

Konser alanında çıkan arbede, kısa süreli panik ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları ve müdahaleler devam etti.

ESENYURT&#039;TA ÖZCAN DENİZ KONSERİNE ALINMAYAN ŞAHISLAR TAŞKINLIK ÇIKARDI. YAŞANAN OLAYDA BİR KİŞİ...

ESENYURT'TA ÖZCAN DENİZ KONSERİNE ALINMAYAN ŞAHISLAR TAŞKINLIK ÇIKARDI. YAŞANAN OLAYDA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI. VATANDAŞIN HAYATİ TEHLİKESİ OLMAZKEN HASTANEYE KALDIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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