Otoyol denetiminde ortaya çıkan tütün yükü: 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Niğde'de jandarma ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki yol kontrolü sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Alın Gişeleri mevkiinde yürütülen uygulamada araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.
operasyonun ayrıntıları:
Yapılan aramanın ardından ele geçirilen sigaralara el konuldu. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve konuya ilişkin tutanaklar düzenlendi.
yol kontrollerinin rolü:
Rutin yol kontrolleri, kaçak tütün ürünlerinin tespit edilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Jandarma ekiplerinin benzeri denetimleri, kaçakçılıkla mücadelede önleyici tedbirler arasında yer alıyor.
NİĞDE’DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
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