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Otoyol denetiminde ortaya çıkan tütün yükü: 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'ndeki yol kontrollünde jandarma tarafından 300 paket bandrolsüz sigara bulundu; 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otoyol denetiminde ortaya çıkan tütün yükü: 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Otoyol denetiminde ortaya çıkan tütün yükü: 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Niğde'de jandarma ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki yol kontrolü sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Alın Gişeleri mevkiinde yürütülen uygulamada araçta 300 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramanın ardından ele geçirilen sigaralara el konuldu. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve konuya ilişkin tutanaklar düzenlendi.

yol kontrollerinin rolü:

Rutin yol kontrolleri, kaçak tütün ürünlerinin tespit edilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Jandarma ekiplerinin benzeri denetimleri, kaçakçılıkla mücadelede önleyici tedbirler arasında yer alıyor.

NİĞDE’DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

NİĞDE’DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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