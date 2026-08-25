Ovaeymir'de serinleme uğruna kanala giren çocuk kritik durumda

olayın gelişimi:

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oyun veya serinleme amacıyla sulama kanalına giren 12 yaşındaki A.T., kısa süre sonra çevredeki gözlemlerden kayboldu. Vatandaşların durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Kanaldaki suyun yaklaşık 3 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, çocuğun gözden kaybolmasının ardından çevrede panik yaşandı ve arama çalışmaları hemen başlatıldı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ve vatandaşlar ortak bir arama yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda A.T., kanala giriş yaptığı noktadan yaklaşık 1 kilometre ileride sürüklenmiş halde bulundu.

Çocuğun bulunmasının ardından ekipler tarafından hızla sudan çıkarıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesine nakledildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlike taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer, olay yerinde alınabilecek güvenlik önlemleri ve sulama kanallarının tehlikelerine dair uyarılarda bulunuyor.

Yerel yetkililer ve sağlık kurumları, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşların çocuklarına yakın gözetim sağlaması ve tehlikeli bölgelere girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Serinlemek için sulama kanalına girdi, kısa sürede gözden kayboldu