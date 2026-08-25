Edirne Atatürk Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza ve ilk müdahale:

Edirne'nin Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki minibüs ile G.K. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü G.K. yaralandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Sağlık personeli, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından yaralı G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

emniyet işlemleri ve soruşturma:

Minibüs sürücüsü M.K., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'DE MİNİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.