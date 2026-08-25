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Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Ankara'da Elmadağ'da bir servis minibüsü ile Yenimahalle'de bir otomobil alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, ölen yok, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Elmadağ'da servis minibüsünün yanması:

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Ankara-Kırıkkale yolu Kayadibi mevkii yakınlarında bir servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Yangın sonucunda can kaybı yaşanmadı, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenimahalle'de hareket halindeki otomobil yangını:

Yenimahalle ilçesi Jandarma Kavşağı civarında hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün aracı park etmesinin ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu olayda da can kaybı bildirilmedi. Her iki yangınla ilgili olarak yetkililerce soruşturma yürütülüyor.

Başkentte ayrı noktalarda bir servis minibüsü ve otomobil yandı

Başkentte ayrı noktalarda bir servis minibüsü ve otomobil yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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