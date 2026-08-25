Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Elmadağ'da servis minibüsünün yanması:

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Ankara-Kırıkkale yolu Kayadibi mevkii yakınlarında bir servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Yangın sonucunda can kaybı yaşanmadı, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenimahalle'de hareket halindeki otomobil yangını:

Yenimahalle ilçesi Jandarma Kavşağı civarında hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün aracı park etmesinin ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu olayda da can kaybı bildirilmedi. Her iki yangınla ilgili olarak yetkililerce soruşturma yürütülüyor.

Başkentte ayrı noktalarda bir servis minibüsü ve otomobil yandı