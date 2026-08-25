Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

Kırşehir'de üniversitelerde öğrenci kayıt döneminin başlaması ve kamu personelinin tayin döneminin yaklaşmasıyla kira piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, ailelerin kentte konut arayışına başladığını belirterek, söz konusu dönemde oluşabilecek mağduriyetlere karşı uyarılarda bulundu.

öğrenci kayıtlarıyla talep artışı:

Biçici, öğrenciler ve velilerinin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Kırşehir'e gelmeye başladığını, kayıtların ardından apart, eşyalı ev ve kiralık daire arayışının yoğunlaştığını söyledi. Bu dönemde artan talebin fiyatlara baskı yapabileceğine dikkat çekerek, ev sahibi ve aracı davranışlarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Biçici, süreçle ilgili olarak şunları ifade etti: "Öğrencilerin kayıt dönemleri başladı. Velileriyle gelip kayıtlarını yaptırdıktan sonra apart, eşyalı ev ve kiralık boş daire arayışı içerisinde oluyorlar. Bizler insanların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteriyoruz."

emlakçı seçiminde belge kontrolü:

Birlik başkanı, kiralama sırasında işlem yapılacak emlak danışmanının yasal ve mesleki kayıtlarının araştırılmasının önemine işaret etti. Vatandaşlara, Emlakçılar Odasına kayıtlı olmayan ve Ticaret Bakanlığı onayı ve yetki belgesi bulunmayan kişilerle işlem yapmama çağrısı yaptı.

Biçici bu konuda açık uyarıda bulundu: "Öğrenci ve velilerine tavsiyemiz, Emlakçılar Odasına kayıtlı olmayan, Ticaret Bakanlığı onayı ve yetki belgesi bulunmayan kişilerle iş birliği içerisinde olmamalarıdır. Emlakçı olmadığı halde emlakçı gibi geçinen insanlarla mücadele ediyoruz."

fırsatçılık uyarısı:

Emlak sektöründe bazı mülk sahiplerinin kayıt ve tayin dönemlerini fırsata çevirmeye çalıştığını belirten Biçici, fırsatçılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. "Düşük fiyatlı evleri yüksek fiyatlara vermeye çalışıyorlar. Öğrenci ve tayin dönemlerinin fırsata çevrilmemesi gerekiyor" sözleriyle haksız fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Yetkili emlak danışmanlarının seçilmesi, sözleşme ve belge kontrolü ile kira piyasasındaki erken dönemdeki dalgalanmaların etkileri azaltılabilir. Biçici, ailelerin ve taşınacak kişilerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini yineledi.

EMLAK DANIŞMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANI ZEYNAL BİÇİCİ