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Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Türk Böbrek Vakfı'nın modeliyle hemodiyaliz arıtma atığı su yeniden kullanılarak ilk ayda 46 bin litre tasarruf edildi; yıllık potansiyel 400-500 milyon litre.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Diyalizde sürdürülebilir su yönetimi

Türkiye'de yaklaşık 72 bin hasta diyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürüyor. Bir diyaliz seansında ortalama 200 litre su kullanılıyor; yıllık yaklaşık 10 milyon seans düşünüldüğünde toplam su kullanımı 2 milyar litreye ulaşıyor.

Uygulamanın işleyişi:

Türk Böbrek Vakfı'nın hayata geçirdiği "Diyalizde Sürdürülebilir Su Yönetimi Modeli" ile hemodiyaliz öncesi ters ozmoz sisteminden drenaja giden su yeniden kazanılıyor. Klinik tedavi alanına girmeyen, hastayla temas etmemiş ve yalnızca arıtma aşamasında mineral/iletkenlik dengesi nedeniyle ayrıştırılan bu su, artık temizlik ve çamaşırhane alanlarında kullanılıyor. Uygulamanın ilk ayında 46 bin litre su tasarrufu sağlandı.

Etkisi ve ölçeklenebilirlik:

Diyaliz tedavisinde kullanılan suyun tamamının geri kazanılması mümkün değil; ancak uygun nitelikteki suyun yaklaşık yüzde 18-20'sinin geri kazanılabileceği varsayımıyla Türkiye genelinde yılda yaklaşık 400-500 milyon litre yeniden kullanılma potansiyeline işaret ediliyor. Vakıf, bu modelin sağlık hizmetlerinde çevresel yükü azaltma yönünde örnek oluşturmasını hedefliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk çalışma hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Yıllardır ’Suyu israf etme, hem böbreğini hem doğayı koru’ diyerek suyun bedenimiz ve dünya için hayati değerini anlatıyoruz. Hemodiyaliz tedavisi, doğası gereği saf su kullanımını gerektiriyor, ancak arıtma esnasında dışarı atılan suyun boşa gitmemesi için kurduğumuz bu etkili geri kazanım sistemiyle ilk ayda 46 bin litre suyu tasarruf ettik. Sağlık hizmeti sunarken çevreye ve doğal kaynaklara yük olmamak temel sorumluluğumuzdur. Bu yıl COP31’in ülkemizde gerçekleştirilecek olması, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularını ülkemizin gündeminde daha da önemli hale getiriyor. Sağlık sektörüne örnek olacak uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI TİMUR ERK

TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI TİMUR ERK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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