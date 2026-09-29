Oyuncaklarla sevilen çöp kamyonu: Rıfat abi çocukların yolu oldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu şoförü Rıfat Başar (40), çocukların kamyondan kaçtığını görünce aracın algısını değiştirmek için sıradışı bir yöntem uygulamaya başladı. Kamyonu temizlemekle yetinmeyen Başar, aracı pelüş oyuncaklarla süsleyip maaşından oyuncak alarak çocuklara dağıtmaya başladı; sonuç olarak artık çocuklar kamyonun sesini duyunca onu bekliyor.

başlangıç ve motivasyon:

Kemalpaşa Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik personeli olarak çalışan Başar, görev yaptığı ilk dönemlerde aracın kokusunun çevredekileri rahatsız ettiğini fark etti. Aracı düzenli yıkayıp temizlemeyi günlük rutin haline getiren Başar, okul önlerinden geçerken çocukların "Abi kokuyor" diye kamyondan uzaklaştığını görünce farklı bir yol aramaya başladı.

Başar, çocukların araçtan çekinmemesi için önce şoför kabinine küçük oyuncak arabalar koydu, ardından kamyonu pelüş oyuncaklarla süsledi. İlk etapta birkaç oyuncakla başlayan uygulama, çocukların ilgisini çekince şekillendi ve hediye dağıtımı düzenli hale geldi.

oyuncak dağıtımı ve gündelik rutin:

Başar, taleplerin artması üzerine maaşının bir kısmını oyuncak almaya ayırdı. Güzergâhında her gün yaklaşık 50-60 oyuncak dağıttığını belirtiyor. Bir çocuğa verilen oyuncak diğerlerinin de dikkatini çektiği için dağıtım kısa sürede alışkanlık haline geldi.

Başar, çocukların artık kamyondan kaçmak yerine yanına gelip "Rıfat abi" diye seslendiğini, oyuncak istemek için kendisini beklediklerini aktarıyor. Bazen istedikleri oyuncak elinde olmadığında, ertesi gün alıp getirmeyi unutmadığını söylüyor; çocukların yüzündeki tebessümün kendisine daha istekli çalışma gücü verdiğini vurguluyor.

Bu yaklaşım hem çöp kamyonuna dair olumsuz algıyı hafifletti hem de şehir içinde küçük bir toplumsal bağ kurdu. Başar'ın hem aracın temizliğine özeni hem de oyuncak dağıtma çabası, kent yaşamında olumlu bir etki yarattı.

Rıfat Başar'ın uygulaması, basit bir farkındalıkla başlayıp düzenli ve fedakar bir uygulamaya dönüşerek ilçede dikkat çeken bir örnek oldu. Hem görev bilinci hem de çocuklara yönelik samimi yaklaşımı, sokaklarda sıcak bir karşılık buluyor.

Çocukların uzak durduğu çöp kamyonunu oyuncaklarla sevdiriyor