Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Oyuncaklarla sevilen çöp kamyonu: Rıfat abi çocukların yolu oldu

Kemalpaşa'da çöp kamyonu şoförü Rıfat Başar, maaşından oyuncak alıp aracını süsleyerek günde yaklaşık 50-60 oyuncak dağıtıyor; çocuklar şimdi kamyonu bekliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oyuncaklarla sevilen çöp kamyonu: Rıfat abi çocukların yolu oldu

Oyuncaklarla sevilen çöp kamyonu: Rıfat abi çocukların yolu oldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu şoförü Rıfat Başar (40), çocukların kamyondan kaçtığını görünce aracın algısını değiştirmek için sıradışı bir yöntem uygulamaya başladı. Kamyonu temizlemekle yetinmeyen Başar, aracı pelüş oyuncaklarla süsleyip maaşından oyuncak alarak çocuklara dağıtmaya başladı; sonuç olarak artık çocuklar kamyonun sesini duyunca onu bekliyor.

başlangıç ve motivasyon:

Kemalpaşa Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik personeli olarak çalışan Başar, görev yaptığı ilk dönemlerde aracın kokusunun çevredekileri rahatsız ettiğini fark etti. Aracı düzenli yıkayıp temizlemeyi günlük rutin haline getiren Başar, okul önlerinden geçerken çocukların "Abi kokuyor" diye kamyondan uzaklaştığını görünce farklı bir yol aramaya başladı.

Başar, çocukların araçtan çekinmemesi için önce şoför kabinine küçük oyuncak arabalar koydu, ardından kamyonu pelüş oyuncaklarla süsledi. İlk etapta birkaç oyuncakla başlayan uygulama, çocukların ilgisini çekince şekillendi ve hediye dağıtımı düzenli hale geldi.

oyuncak dağıtımı ve gündelik rutin:

Başar, taleplerin artması üzerine maaşının bir kısmını oyuncak almaya ayırdı. Güzergâhında her gün yaklaşık 50-60 oyuncak dağıttığını belirtiyor. Bir çocuğa verilen oyuncak diğerlerinin de dikkatini çektiği için dağıtım kısa sürede alışkanlık haline geldi.

Başar, çocukların artık kamyondan kaçmak yerine yanına gelip "Rıfat abi" diye seslendiğini, oyuncak istemek için kendisini beklediklerini aktarıyor. Bazen istedikleri oyuncak elinde olmadığında, ertesi gün alıp getirmeyi unutmadığını söylüyor; çocukların yüzündeki tebessümün kendisine daha istekli çalışma gücü verdiğini vurguluyor.

Bu yaklaşım hem çöp kamyonuna dair olumsuz algıyı hafifletti hem de şehir içinde küçük bir toplumsal bağ kurdu. Başar'ın hem aracın temizliğine özeni hem de oyuncak dağıtma çabası, kent yaşamında olumlu bir etki yarattı.

Rıfat Başar'ın uygulaması, basit bir farkındalıkla başlayıp düzenli ve fedakar bir uygulamaya dönüşerek ilçede dikkat çeken bir örnek oldu. Hem görev bilinci hem de çocuklara yönelik samimi yaklaşımı, sokaklarda sıcak bir karşılık buluyor.

Çocukların uzak durduğu çöp kamyonunu oyuncaklarla sevdiriyor

Çocukların uzak durduğu çöp kamyonunu oyuncaklarla sevdiriyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara kalesinin çaycısı: 65 yılda değişen mahalle, aynı dükkan
images

Dikiş ve kitap arasında 55 yılı: Gaziantep'in terzisi mesleğini sürdürüyor
images

Elde kalan miras: Buldan'ın son el dokumacısı geçmişin ritmini dokuyor
images

Eskişehir'de yeşil ışık sonrası ters yöne giren sürücüyü kahkaha eşliğinde çağır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan