Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de iki firari hükümlünün yakalanması

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun koordinasyonu:

Savcılık talimatı ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda farklı adreslere eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi. Yapılan arama ve tespitlerde A.Y. (51) ile N.C.D. (27) yakalandı.

Yakalanan şahıslar ve işlemler:

İncelemede; A.Y.'nin dolandırıcılık suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, N.C.D.'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI