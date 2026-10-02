Özgür Özel Pazar ziyaretinde esnafın yanında oldu

Özgür Özel'in Pazar ziyareti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül 2026'de Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanların ardından bu sabah bölgeye geldi. Ziyaret kapsamında hem incelemelerde bulundu hem de yerel halk ve esnafla doğrudan temas kurdu.

Bölgedeki temaslar:

Özel, programı çerçevesinde bölgede faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda buluştu ve onlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sohbetlerinde esnafın yaşadığı temel sıkıntılara kulak verdi ve notlar aldı.

İncelemeler ve programın seyri:

Ziyaret sırasında Özel, bir atmaca ile fotoğraf da verdi. İncelemelerini tamamladıktan sonra ilçeden ayrılan Özel, programının bir sonraki durağı olan Artvin'e hareket etti.

ZİYARET PROGRAMI KAPSAMINDA ESNAFLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELEN VE BİR ATMACA İLE POZ VEREN ÖZEL, İNCELEMELERİNİN VE TEMASLARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN RİZE'DEN AYRILARAK ARTVİN'E HAREKET ETTİ.