TBMM plan ve bütçe komisyonunda söz düellosu: 'iftira etmenin vebali olacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve bütçe teklifinin geneli ele alındı.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerin açılışında partilerin Plan ve Bütçe sözcüleri söz alarak tekliflere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Komisyon, 2027 bütçe teklifi ile 2025 kesin hesap teklifinin yanı sıra Sayıştay raporlarını da gündemine aldı. Toplantı sırasında yapılan konuşmalar ve soru-cevaplar, bütçe dengesine ilişkin eleştiriler ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ekseninde sürdü.

Usta'nın iddiaları ve Yılmaz'ın yanıtı:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasalarında ortaya çıkan fon krizine ilişkin konuşmasında, "Bu işin içerisinde herkes var. Bu işin içerisinde iktidar olarak söylüyorum, şahsi olarak söylemiyorum; muhtemelen en yakınınızdaki insanlar olmuş olmalı ki bunları açıklamıyorsunuz. Bir sorumluluk üstlenmeniz lazım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bu milleti siz yönelttiniz bu fonlara. Hiç mi sorumluluğunuz yok? Hiç istifayı düşünmüyor musunuz" şeklinde iddialarda bulundu.

Usta'nın bu sözlerine cevaben Cevdet Yılmaz, iddiaları sert bir dille reddetti ve karşılık olarak "'İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak.'" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, iftira atmanın sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu ve tartışmanın üslubuna dikkat çekti.

Bütçe görüşmeleri, bu tartışmanın ardından diğer milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam etti. Komisyon çalışmalarında tekliflerin geneli ve kesin hesap ile ilgili maddeler üzerinde konuşmalar sürerken, tutanaklara geçen bu karşılıklı sözler toplantının gündeminde yer aldı.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ESNASINDA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ERHAN USTA’NIN İDDİALARINA, "İFTİRA ETMENİN VEBALİ HER ZAMAN BOYNUNUZDA TAŞIYACAĞINIZ BİR VEBAL OLACAK" DEDİ.