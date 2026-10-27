Dolar 49,7802 +0,01%
Euro 55,5642 -0,17%
Bist 11.144,79 -0,06%
Altın Gram 6.413,24 -0,78%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 111,16 +0,38%
--°

Mekke anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüyor

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yasa teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Fuat Oktay başkanlığında görüşüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Mekke anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüyor

Mekke anlaşması TBMM gündeminde

TBMM Dışişleri Komisyonu, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin uygun bulma yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklif, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşun imzasını taşıyor ve komisyondaki oturuma AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Oktay, anlaşmanın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık kurma amacını vurguladı. Oktay, Orta Doğu ve çevresindeki dış müdahalelerin ve vekalet savaşlarının yarattığı ağır faturaya dikkat çekerek, bölgesel sorunlara içeriden çözümler üretilmesinin önemine işaret etti.

komisyon görüşmesinin ana vurguları:

Oktay, Mekke Anlaşması'nın bölgesel barış ve istikrarı güçlendirme hedefi taşıdığını belirterek, anlaşmanın stratejik diyalogu, karşılıklı güveni ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi amaçladığını kaydetti. Ayrıca, Tahran'da yapılan görüşmelerin anlaşmanın önemini artıran bir unsur olduğuna değindi.

Komisyon başkanı, anlaşmanın dışlayıcı bir mimari olmaması gerektiğini, aksine bölgesel barış vizyonunu paylaşan diğer aktörlerin katılımına imkan tanımasının önemini vurguladı. Aynı zamanda, ittifakın genişlemesinin ve yeni üyelerin kabulünün çekirdek tarafların ve Türkiye'nin onayına tabi olması gerektiğini belirterek, genişleme sürecinde stratejik bir kontrol mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti.

anlaşmanın hukuki çerçevesi ve amaçları:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü ise anlaşmanın hem üç ülke arasındaki dostluğun bir uzantısı hem de bölgesel sahiplenme anlayışının somut bir ürünü olduğunu ifade etti. Gümrükçü, anlaşmanın taraf devletlerin sorumluluk üstlenerek kolektif savunma ve iş birliğine dayalı bir güvenlik mimarisi kurmayı hedeflediğini söyledi.

Gümrükçü, metnin uluslararası hukuka bağlılık ilkesini öne çıkardığını; devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı, meşru müdafaa hariç güç kullanmama ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümü esaslarının anlaşmada yer aldığını belirtti. Anlaşmanın, bölgede kamplaşma değil kapsayıcı bir birleşme vizyonu taşıdığı vurgulandı.

Komisyon konuşmalarında ayrıca, Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin diğer ittifak ve antlaşmalarından doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmadığı, bu yükümlülüklerin devam ettiği ve anlaşmada bununla ilgili açık hükümlerin bulunduğu hatırlatıldı. Tarafların kolektif savunma hükümlerini uygularken kendi anayasal süreçlerine, uluslararası yükümlülüklerine ve millî mevzuatlarına bağlı kalacaklarının altı çizildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler, anlaşmanın bölgedeki caydırıcılığı artırma, karşılıklı güveni tesis etme ve kurumsal bir hukuki zemin oluşturarak iş birliğini derinleştirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Komisyon görüşmeleri, teklif metninin ayrıntıları ve genişleme mekanizmasının nasıl işletileceği üzerinde devam edecek şekilde sürdürülecek.

Mekke Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı

Mekke Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyağaç başkanından Şeniz Doğan'a destek ve hukuka saygı çağrısı
images

Kurşunlu külliyesi tahliyesinde mahkeme düğümü
images

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek
images

geleceğe layık bir cumhuriyet inşa etme sorumluluğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

Çivril başkanı Dere: sandığın iradesine saygı gösterilmeli

Osmaniye'de hastane tatbikatı: patlama, kimyasal sızıntı ve yangına hazırlık

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı