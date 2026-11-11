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Palandöken yeni sezona eksiksiz hazırlıkla giriyor

Palandöken Kayak Merkezi, Ejder 3200 ekiplerinin yürüttüğü suni karlama ve lift bakımlarıyla pistleri hazırlıyor; gece kayağı ve uluslararası standartlar korunuyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken yeni sezona eksiksiz hazırlıkla giriyor

Palandöken yeni sezona eksiksiz hazırlıkla giriyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, kentte etkili olan kar yağışının ardından yoğun teknik çalışmaları hızlandırdı. Tesis ekipleri, ziyaretçilere kesintisiz ve güvenli bir kayak deneyimi sunmak üzere hem doğal hem de yapay kaynaklı hazırlıkları eş zamanlı yürütüyor.

pistlerde teknik hazırlık ve suni karlama:

Kar yağışını takiben devreye giren Ejder 3200 ekipleri, suni karlama sistemlerini aktifleştirerek pistlerdeki kar kalınlığını ideal seviyeye getiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte kar makineleri sürekli çalıştırılıyor; amaç, pist yüzeyinin homojen ve güvenli olmasını sağlamak. Yetkililer, bakım çalışmaları kapsamında telesiyej, teleferik ve suni karlama hatlarının tüm bakımlarının tamamlandığını belirtti.

pist yapısı, yarış kapasitesi ve gece kayağı:

Palandöken, doğal güzelliklerinin yanı sıra teknik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Uzun ve dik parkurlara ev sahipliği yapan merkezde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tescilli olimpik pistler bulunuyor; bu sayede slalom ve büyük slalom yarışmaları uluslararası standartlarda düzenlenebiliyor. Toplam pist uzunluğu onlarca kilometreyi bulurken, tek seferde kesintisiz 12 kilometre boyunca kayak yapmak mümkün. Ayrıca dağın yüksek kar kalitesiyle bilinen yapısı, ziyaretçilere yaklaşık 5 ay boyunca toz kar keyfi sunuyor. Modern ışıklandırma sistemleriyle donatılan merkezde 8 kilometrelik pist gece kayağına açık tutuluyor.

Merkezdeki altyapı, taşıma kapasitesiyle de öne çıkıyor: toplam 19 lift sistemiyle saatte 24 bin kişiye ulaşan taşıma kapasitesi sağlanıyor. Ayrıca Palandöken’de Türkiye’nin önemli buz tırmanış duvarı ve geleneksel kızak pistleri de yer alıyor.

ulaşım kolaylığı ve sezon açılışı hedefi:

Palandöken’i diğer merkezlerden ayıran en önemli avantajlardan biri ulaşım kolaylığı. Kayak merkezi, şehir merkezine 5, havalimanına 15 dakika gibi kısa mesafede bulunuyor; bu da yerli ve yabancı turistler için büyük lojistik rahatlık anlamına geliyor. Yeni sezon için yapılan bakım ve hazırlıkları tamamlayan tesisler, hava koşullarının elverişli gitmesi durumunda bu yıl da sezonu erken açan merkezlerden biri olmayı hedefliyor.

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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