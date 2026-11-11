Palandöken'te pistler bakıma girdi: sezon açılışına gün sayılıyor

Palandöken'de sezon hazırlıkları hız kazandı

Türkiye ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, son kar yağışının ardından yoğun teknik çalışmaları başlattı. Bölgede görevli Ejder 3200 ekipleri, kayakseverlere kesintisiz ve güvenli bir sezon sunmak için suni karlama sistemlerini devreye aldı ve pistlerdeki kar kalınlığını ideal seviyeye çıkarmaya başladı.

Pistlerde teknik hazırlıklar:

Suni karlama makineleri ve kar makineleri, havaların soğumasıyla birlikte planlı şekilde çalıştırılıyor. Bu adım, doğal karın kalitesini tamamlayarak pist yüzeyinin homojen ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Tesisler, telesiyej, teleferik ve suni karlama hatlarının tüm bakımlarını da tamamladı; bakım programları, işletme güvenliği ve yolcu kapasitesinin korunması amacıyla önceliklendirildi.

Bakım çalışmaları yalnızca kar hazırlığı ile sınırlı kalmıyor; altyapı kontrolleri, mekanik sistem testleri ve ışıklandırma doğrulamaları da eş zamanlı yürütülüyor. Böylece hem gündüz hem de gece kullanımına hazır bir pist ağı hedefleniyor.

Altyapı ve spor olanakları:

Palandöken, doğal yapısı ve teknik donanımıyla öne çıkıyor. Merkezde FIS tescilli olimpik pistler bulunuyor; slalom ve büyük slalom yarışmaları uluslararası standartlarda yapılabiliyor. Toplam pist uzunluğu onlarca kilometreyi bulurken, tek seferde kesintisiz 12 kilometre boyunca kaymak mümkün oluyor.

Dağın zirve yüksekliği 3 bin 176 metre olup, yüksek kar kalitesi ve kristal toz kar yapısı sayesinde ziyaretçilere yaklaşık 5 ay boyunca kayak yapma imkanı sunuluyor. Modern ışıklandırma sistemleri ile 8 kilometrelik pistte gece kayağı yapılabiliyor. Tesislerde ayrıca 19 lift sistemi bulunuyor ve bu sistemlerin toplam taşıma kapasitesi saatte 24 bin kişi olarak belirtiliyor. Türkiye’nin önemli buz tırmanış duvarı ve geleneksel kızak pistleri de merkezde yer alıyor.

Ulaşım kolaylığı ve sezon hedefleri:

Palandöken'in diğer merkezlerden ayrılan en önemli avantajlarından biri ulaşım rahatlığı. Kayak merkezi, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika, şehir merkezine ise 5 dakika mesafede bulunuyor. Bu konum, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen turistler için lojistik kolaylık sağlıyor.

Yetkililer, hava koşullarının elverişli gitmesi halinde bu yıl da Palandöken'in sezonu en erken açan merkezlerden biri olmayı hedeflediğini belirtiyor. Tüm teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte tesisler, ziyaretçilerini güvenli ve kaliteli bir kış sezonuna hazırlıyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BAŞLATILAN YOĞUN TEKNİK ÇALIŞMALARLA YENİ KIŞ SEZONUNA HAZIRLANIYOR.