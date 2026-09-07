Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesinde yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi ve şüpheli tutuklandı.

olayın seyri:

Olay, 2 gün önce Palu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Mert Ozan Şindi (34), yol kenarında yaralı ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Şindi, Palu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve yakalama:

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede tampon, far ve dikiz aynası gibi araç parçaları tespit etti. Ekipler, yerde bulunan parçalar üzerinden çarpan aracın marka ve modelini belirledi. KGYS kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucu 23 AAF 965 plakalı araç tespit edildi. Araç, Kovancılar ilçesi Kapıaçmaz Mahallesi’ndeki bir ikametin önünde park hâlindeydi ve sağ ön far, tampon ile dikiz aynasında hasar olduğu belirlendi.

Aracın sahibi F.U. (58) yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI, POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ. JANDARMA TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ