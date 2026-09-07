Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

Elazığ Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru Mert Ozan Şindi, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesinde yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi ve şüpheli tutuklandı.

olayın seyri:

Olay, 2 gün önce Palu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Mert Ozan Şindi (34), yol kenarında yaralı ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Şindi, Palu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve yakalama:

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede tampon, far ve dikiz aynası gibi araç parçaları tespit etti. Ekipler, yerde bulunan parçalar üzerinden çarpan aracın marka ve modelini belirledi. KGYS kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucu 23 AAF 965 plakalı araç tespit edildi. Araç, Kovancılar ilçesi Kapıaçmaz Mahallesi’ndeki bir ikametin önünde park hâlindeydi ve sağ ön far, tampon ile dikiz aynasında hasar olduğu belirlendi.

Aracın sahibi F.U. (58) yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI, POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ. JANDARMA...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI, POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ. JANDARMA TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...
images

Mudanya sahilinde denetim arbede ile sonuçlandı: zabıta memuru yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti